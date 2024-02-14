Игроки «Салавата Юлаева» рассказали подробности домашнего матча с «Авангардом»

«Салават Юлаев» в третий раз в сезоне обыграл омский «Авангард». Гости повели в счете после шайбы Николая Прохоркина, а позже счет сравнял Иван Дроздов. Вторую шайбу уфимской команды забросил Александр Хмелевский.

Во втором игровом отрезке соперники обменялись голами, у уфимцев шайбой отметился Александр Шаров. В заключительной 20-минутке игроки уфимской команды ещё четыре раза поразили ворота «Авангарда», дубль на свой счет записал капитан Григорий Панин, вторую шайбу в сезоне забросил молодой защитник Ярослав Цулыгин. А за секунду до окончания матча отличился Данил Башкиров.