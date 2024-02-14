Житель Башкирии провел забег в Беларуси ради укрепления дружбы народов

Рабочий из Нефтекамска совершил легкоатлетический пробег по Беларуси в рамках укрепления дружбы народов двух республик. Работник автозавода «НефАЗ» Тимур Исламов накануне вернулся из Минска.
Спортсмен пробежал километров по улицам столицы Беларуси. Тимур преодолевал дистанцию с флагом Башкортостана. Житель Нефтекамска в дни своего отпуска и на собственные средства проводит подобные социальные забеги уже не в первый раз. За его плечами марафонские забеги, которые также проходили в рамках укрепления межнационального согласия между соседскими народами, в честь Дня Победы, поддержки российской армии и СВО.