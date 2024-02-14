В Башкирии подвели итоги работы Федерации борьбы на поясах

В Стерлитамаке подвели итоги работы Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан. В колледже физической культуры, управления и сервиса прошла отчётная конференция за 2023 год. В рамках мероприятия отметили лучших спортсменов и тренеров.
Олимпия Махиянова из Белорецка в 2023 году стала серебряным призером чемпионата мира, а первенства планеты по своему возрасту выигрывала неоднократно. Теперь спортсменка получила долгожданное удостоверение мастера спорта. Олимпии всего 19 лет, а в сборную России она привлекается с 14.
Отец Олимпии Айдар Махиянов – по совместительству ее тренер. С раннего детства он прививал дочери любовь к борьбе на поясах.
На конференции в Стерлитамаке подвели итоги деятельности федерации за минувший год. Проделана большая работа, всего было проведено 32 мероприятия, 13 из которых прошли у нас в республике. Увеличивается количество отделений в городах и районах, в этом году работает уже 22.
Федерация борьбы на поясах также подписала соглашение о сотрудничестве с региональным отделением физкультурно-спортивного объединения «Юность России». Кроме того, в Стерлитамаке проходят сборы, в которых участвуют сильнейшие спортсмены Башкортостана. Продолжатся они до 16 февраля. Первым стартом сезона станет Кубок России, который пройдет в Рязани. Эти соревнования – основной этап отбора на «Игры стран БРИКС». Они пройдут в Казани с 11 по 23 июня.