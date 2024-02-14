В Башкирии подвели итоги работы Федерации борьбы на поясах

В Стерлитамаке подвели итоги работы Федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан. В колледже физической культуры, управления и сервиса прошла отчётная конференция за 2023 год. В рамках мероприятия отметили лучших спортсменов и тренеров.

Олимпия Махиянова из Белорецка в 2023 году стала серебряным призером чемпионата мира, а первенства планеты по своему возрасту выигрывала неоднократно. Теперь спортсменка получила долгожданное удостоверение мастера спорта. Олимпии всего 19 лет, а в сборную России она привлекается с 14.

Долго шла к этому званию, это не самое последнее. Я хочу дойти как минимум до заслуженного мастера спорта. Олимпия Махиянова, мастер спорта по борьбе на поясах

Отец Олимпии Айдар Махиянов – по совместительству ее тренер. С раннего детства он прививал дочери любовь к борьбе на поясах.

Она с шести лет тренируется в спортзале. Она уже пять миров выиграла. Равных ей в мире нет. Она борется в весовой категории 76 килограммов. Очень настойчивый человек. Айдар Махиянов, отец и тренер Олимпии Махияновой

На конференции в Стерлитамаке подвели итоги деятельности федерации за минувший год. Проделана большая работа, всего было проведено 32 мероприятия, 13 из которых прошли у нас в республике. Увеличивается количество отделений в городах и районах, в этом году работает уже 22.

В целом по итогам 2023 года мы проделали очень большую работу. Показали очень высокие результаты. Это труд наших тренеров и всех, кто причастен к нашей федерации. Рустам Зиякаев, президент федерации борьбы на поясах Республики Башкортостан