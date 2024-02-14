В Уфе состоялось первенство Башкирии по скалолазанию

Отбирались в сборную республики. В Уфе состоялось первенство Башкортостана по скалолазанию. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из четырёх ведущих городов региона – Уфы, Белорецка, Салавата и Стерлитамака, соревновались спортсмены в трёх дисциплинах – лазании на скорость, трудность и боулдеринге.

Обновила свой рекорд. Яна Куклева впервые в карьере выбежала из семи секунд, произошло это на стадии четвертьфинала соревнований. В полуфинале девушка опередила свою соперницу на две десятых секунды. В решающем забеге соперницей Куклевой стала опытнейшая Динара Файзуллина, попадавшая в сборную России. Казалось, что в финале Яна заберёт победу, но девушка сорвалась с последнего зацепа и уступила Файзуллиной.

Девятый год уже пошёл, привела меня просто мама, я ушла с гимнастики, потом просто понравилось и затянуло, сейчас занимаю места. Пока больше хобби или профессионально не решила, но ближайшие планы – занять призовое на всероссийских, а дальше стать олимпийским чемпионом по скалолазанию Яна Куклева, серебряный призёр соревнований

На соревнованиях Куклева участвовала во всех трёх дисциплинах и сумела взять бронзу ещё и в лазании на трудность. Как говорит сама спортсменка, скорость для побед, трудность для души. Не удалось завоевать медалей в этот раз Роману Асенкину, он стал шестым, выбыв на стадии четвертьфинала.

Я занимаюсь уже семь лет, занял третье место в Екб на росс уровнях, занял первое место в РБ в том году, и 3 место на ПФО в скорости. Роман Асенкин, участник соревнований

Соревнования проводились по олимпийскому принципу. Так как весовых категорий в скалолазании нет, сильнейших в республике определяли в четырёх возрастных категориях у юношей и девушек от 10 до 19 лет.

Сборная республики уже сформирована, но по результатам этих соревнований будут дополнительно включаться, группа 10-13 лет, уже среди них три человека новых, будем формировать состав на участие на первенство округа, и самый главный, на первенство России. Любовь Степанова, председатель федерации скалолазания Республики Башкортостан