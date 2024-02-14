В Уфе состоялось первенство Башкирии по скалолазанию

Отбирались в сборную республики. В Уфе состоялось первенство Башкортостана по скалолазанию. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из четырёх ведущих городов региона – Уфы, Белорецка, Салавата и Стерлитамака, соревновались спортсмены в трёх дисциплинах – лазании на скорость, трудность и боулдеринге.

Обновила свой рекорд. Яна Куклева впервые в карьере выбежала из семи секунд, произошло это на стадии четвертьфинала соревнований. В полуфинале девушка опередила свою соперницу на две десятых секунды. В решающем забеге соперницей Куклевой стала опытнейшая Динара Файзуллина, попадавшая в сборную России. Казалось, что в финале Яна заберёт победу, но девушка сорвалась с последнего зацепа и уступила Файзуллиной.

Девятый год уже пошёл, привела меня просто мама, я ушла с гимнастики, потом просто понравилось и затянуло, сейчас занимаю места. Пока больше хобби или профессионально не решила, но ближайшие планы – занять призовое на всероссийских, а дальше стать олимпийским чемпионом по скалолазанию

Яна Куклева, серебряный призёр соревнований

На соревнованиях Куклева участвовала во всех трёх дисциплинах и сумела взять бронзу ещё и в лазании на трудность. Как говорит сама спортсменка, скорость для побед, трудность для души. Не удалось завоевать медалей в этот раз Роману Асенкину, он стал шестым, выбыв на стадии четвертьфинала.

Я занимаюсь уже семь лет, занял третье место в Екб на росс уровнях, занял первое место в РБ в том году, и 3 место на ПФО в скорости.

Роман Асенкин, участник соревнований

Соревнования проводились по олимпийскому принципу. Так как весовых категорий в скалолазании нет, сильнейших в республике определяли в четырёх возрастных категориях у юношей и девушек от 10 до 19 лет.

Сборная республики уже сформирована, но по результатам этих соревнований будут дополнительно включаться, группа 10-13 лет, уже среди них три человека новых, будем формировать состав на участие на первенство округа, и самый главный, на первенство России.

Любовь Степанова, председатель федерации скалолазания Республики Башкортостан
Пенальти

50 медалей на прошедших соревнованиях завоевали спортсменки из Уфы, 18 наград увезли скалолазы из Белорецка. Ещё четыре взяли атлеты из Салавата. Во всех трёх дисциплинах медали завоевали пять спортсменов – Егор Коробкин, Элина Набиуллина и Полина Коноплина из Белорецка, а также Елизавета Поройкова и Полина Фёдорова из столицы республики.

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