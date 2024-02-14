В Уфе состоялось первенство Башкирии по скалолазанию

Отбирались в сборную республики. В Уфе состоялось первенство Башкортостана по скалолазанию. В нём приняли участие сильнейшие спортсмены из четырёх ведущих городов региона – Уфы, Белорецка, Салавата и Стерлитамака, соревновались спортсмены в трёх дисциплинах – лазании на скорость, трудность и боулдеринге.
Обновила свой рекорд. Яна Куклева впервые в карьере выбежала из семи секунд, произошло это на стадии четвертьфинала соревнований. В полуфинале девушка опередила свою соперницу на две десятых секунды. В решающем забеге соперницей Куклевой стала опытнейшая Динара Файзуллина, попадавшая в сборную России. Казалось, что в финале Яна заберёт победу, но девушка сорвалась с последнего зацепа и уступила Файзуллиной.
На соревнованиях Куклева участвовала во всех трёх дисциплинах и сумела взять бронзу ещё и в лазании на трудность. Как говорит сама спортсменка, скорость для побед, трудность для души. Не удалось завоевать медалей в этот раз Роману Асенкину, он стал шестым, выбыв на стадии четвертьфинала.
Соревнования проводились по олимпийскому принципу. Так как весовых категорий в скалолазании нет, сильнейших в республике определяли в четырёх возрастных категориях у юношей и девушек от 10 до 19 лет.
50 медалей на прошедших соревнованиях завоевали спортсменки из Уфы, 18 наград увезли скалолазы из Белорецка. Ещё четыре взяли атлеты из Салавата. Во всех трёх дисциплинах медали завоевали пять спортсменов – Егор Коробкин, Элина Набиуллина и Полина Коноплина из Белорецка, а также Елизавета Поройкова и Полина Фёдорова из столицы республики.