В Уфе прошли сразу два турнира по спортивной борьбе – грэпплинг. В первый день на чемпионате Республики Башкортостан за победу боролись мужчины и женщины. Затем в борьбу вступили спортсмены от 4 до 17 лет на открытом турнире. Участие принимали представители Челябинска, Тольятти, Самары, Екатеринбурга, Набережных Челнов и Уфы.
Старший тренер сборной команды Республики по грэпплингу Ислам Идрисов не скрывает эмоций. Он морально поддерживает своих воспитанников на ковре. Ислам Лазимович не только подсказывает, но и вместе с ними выполняет каждый прием.
Ислам Шарафутдинов пришел в грэпплинг только год назад. Юный спортсмен признается, пока бороться непросто. Но несмотря на это, он уверенно идет к своим победам. Так и на открытом турнире, Ислам завоевал золотую медаль.
В течении двух дней за победу боролись 33 команды. Это более 500 спортсменов. Схватки проходили одновременно на 3-х коврах.
По итогам Чемпионата Республики будет сформирована команда. Она примет участие на первенстве Приволжского федерального округа. Мероприятие пройдет в Уфе. Вообще, календарный план у спортсменов насыщенный. В этом году планируется 28 соревнований по грэпплингу разного уровня. Например, Первенство России в городе Грозный и Чемпионат в Назрани.