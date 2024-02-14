В Уфе прошли сразу два турнира по спортивной борьбе

В Уфе прошли сразу два турнира по спортивной борьбе – грэпплинг. В первый день на чемпионате Республики Башкортостан за победу боролись мужчины и женщины. Затем в борьбу вступили спортсмены от 4 до 17 лет на открытом турнире. Участие принимали представители Челябинска, Тольятти, Самары, Екатеринбурга, Набережных Челнов и Уфы.

Старший тренер сборной команды Республики по грэпплингу Ислам Идрисов не скрывает эмоций. Он морально поддерживает своих воспитанников на ковре. Ислам Лазимович не только подсказывает, но и вместе с ними выполняет каждый прием.

Ислам Шарафутдинов пришел в грэпплинг только год назад. Юный спортсмен признается, пока бороться непросто. Но несмотря на это, он уверенно идет к своим победам. Так и на открытом турнире, Ислам завоевал золотую медаль.

Мне было очень тяжело. Я даже не знал, что можно было просто так лечь. И мне Ислам Лазимович подсказал, и я поэтому выиграл. Я хочу стать чемпионом! Ислам Шарафутдинов, победитель открытого турнира по грэпплингу

В течении двух дней за победу боролись 33 команды. Это более 500 спортсменов. Схватки проходили одновременно на 3-х коврах.

Зачастую у нас так получается, что если брать молодой состав, то это у нас клуб «Боец» город Уфа. Как раз много чемпионов и России, и призеров международных соревнований, как раз относятся к этому клубу. А если брать мужской состав, то это у нас город Стерлитамак, город Белебей. Они тоже являются флагманами в этой весовой категории и возрастной. Арсен Зинатуллин, официальный представитель всероссийской федерации грэпплинга в ПФО