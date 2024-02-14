Башкирские шпажисты завершили юниорское первенство России в Орле

Башкирские шпажисты с историческим результатом завершили юниорское первенство России в Орле. Наши спортсмены завоевали медали в командных соревнованиях, а Глеб Колобовников стал бронзовым призёром страны, став третьим в личном зачёте.

Решающий поединок против сборной Санкт-Петербурга в финале командных соревнований завершал Эмиль Файзиев, он вёл в шесть уколов, но против него на дорожку вышел сильнейший спортсмен страны Артём Саркисян, лидирующий и в зачёте среди взрослых.

Он полетел догонять и 7 секунд оставалось до конца, Эмиль вёл 2 укола, нанеся укол вышел за дорожку Эмиль, его укол не засчитали, и ему засчитали штрафной укол, ну это экшн, триллер, очень много нервов у спортсменов отнял и у тренеров. Алексей Новенко, тренер сборной Республики Башкортостан по фехтованию

В итоге Глеб Колобников, Алексей Понитков, Эмиль Файзиев и Игорь Черноусов принесли сборной Башкортостана историческую первую медаль на юниорском первенстве России.

Один из непростых боев с Москвой за двойку, все немного сливали, потом догоняли. С Питером вышел средний, не сказал, что сложный. Концовка была сложная, там у нас Эмиль начал проигрывать, но в итоге выиграли бой. Игорь Черноусов, победитель первенства России по фехтованию

Лидер нашей команды Глеб Колобовников из Орла отправился сразу в Подмосковье на озеро Круглое на сбор национальной команды. Уже сегодня он улетит в Сербию на юниорский этап кубка мира и по приезде будет готовиться к первенству Европы. Кроме того, он выполнил звание мастера спорта России.

Минусы из-за личных соревнований, ожидалось побольше медалей, что в женской шпаге, что в мужской, у нас неслабая команда мужская. В команде мальчики вообще порадовали, это первый раз мы выиграли Россию в данной возрастной категории, девочки могли выше. Кирилл Иванов, тренер сборной Республики Башкортостан по фехтованию

Несмотря на бронзовые награды в командных соревнованиях, в личном первенстве наши спортсменки до медалей не добрались. Анастасия Казакова стала 16-й, Арина Захарова 17-й, остальные выступили хуже. Причины, впрочем, у всех разные.

Всем по-разному, давил эмоциональный фон, не хватило может каких-то волевых сил, у меня не очень хорошо складывается, но наши девочки стараются, отбираются в сборную. Гульназ Саитова, бронзовый призёр первенства России по фехтованию

Для Арины Захаровой сезон складывается хорошо, на данный момент она вторая в рейтинге и уже точно отобралась в сборную России. Впереди у Арины международный старт в Минске, чемпионат страны и первенство мира.

Команда очень была сплоченная, поддержка со стороны тренеров и всей команды, эмоции непередаваемые, соперницы достойные, в целом, нам немного не хватило в полуфинале, но мы собрались и выиграли сборную Мособласти – 2 за 3 место. Арина Захарова, бронзовый призёр первенства России по фехтованию