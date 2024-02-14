Башкирские шпажисты завершили юниорское первенство России в Орле

Башкирские шпажисты с историческим результатом завершили юниорское первенство России в Орле. Наши спортсмены завоевали медали в командных соревнованиях, а Глеб Колобовников стал бронзовым призёром страны, став третьим в личном зачёте.
Решающий поединок против сборной Санкт-Петербурга в финале командных соревнований завершал Эмиль Файзиев, он вёл в шесть уколов, но против него на дорожку вышел сильнейший спортсмен страны Артём Саркисян, лидирующий и в зачёте среди взрослых.
В итоге Глеб Колобников, Алексей Понитков, Эмиль Файзиев и Игорь Черноусов принесли сборной Башкортостана историческую первую медаль на юниорском первенстве России.
Лидер нашей команды Глеб Колобовников из Орла отправился сразу в Подмосковье на озеро Круглое на сбор национальной команды. Уже сегодня он улетит в Сербию на юниорский этап кубка мира и по приезде будет готовиться к первенству Европы. Кроме того, он выполнил звание мастера спорта России.
Несмотря на бронзовые награды в командных соревнованиях, в личном первенстве наши спортсменки до медалей не добрались. Анастасия Казакова стала 16-й, Арина Захарова 17-й, остальные выступили хуже. Причины, впрочем, у всех разные.
Для Арины Захаровой сезон складывается хорошо, на данный момент она вторая в рейтинге и уже точно отобралась в сборную России. Впереди у Арины международный старт в Минске, чемпионат страны и первенство мира.
Фехтовальный сезон подходит к своему завершению. У лидеров сборной Башкортостана впереди международные старты, у большинства – чемпионат страны.