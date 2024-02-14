Радий Хабиров выступил на итоговой коллегии Минпромторга России

В Башкортостане может появиться Межгосударственный промышленный кластер. Об этом глава республики заявил на итоговой коллегии Минпромторга России, которая сегодня прошла на площадке форума «Россия» в московском ВДНХ. Работу сессии открыл вице-премьер Правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Он отметил, что отечественный промсектор сумел адаптироваться к ограничениям, вызванным зарубежными санкциями и пандемией коронавируса. В свою очередь, Радий Хабиров во время своего выступления рассказал, что в Башкортостане, который является лидером по числу кластеров, укрепляют кооперацию с зарубежными предприятиями. Здесь он привёл в пример Беларусь, где на днях побывала бизнес-делегация.

Глава республики также рассказал об успешной совместной работе органов власти и руководства предприятий, что во многом позволило выстоять в непростой период в экономике.

Этот период мы называем «ренессансом промышленности». Для того чтобы противостоять современным вызовам, важно давать быстрые, разумные и адекватные ответы на них. От имени региональных управленческих команд, органов власти благодарю очень деятельный и эффективный коллектив Минпромторга России. Весь инструментарий, который разработали в министерстве, сегодня активно применяют на местах. Это стимулирование развития отдельных отраслей, преференциальные режимы, промышленная ипотека и, конечно, деятельность Фонда развития промышленности России. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отвечая на вопрос модератора площадки Владимира Соловьева о том, как регионам удается конкурировать между собой в плане привлечения и сохранения рабочих кадров, Радий Хабиров рассказал о модернизации системы среднего профессионального образования. Создание комфортных условий для учёбы и проживания будущих специалистов среднего звена позволяет, в первую очередь, повышать престиж рабочих профессий.

Успешную промышленную политику республики регулярно отмечают на федеральном уровне. Так, по итогам 2020 и 2021 годов Башкортостан возглавлял российский рейтинг эффективности реализации промышленной политики. А по итогам 2022 года занял в нём третье место.