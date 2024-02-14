Радий Хабиров выступил на итоговой коллегии Минпромторга России

В Башкортостане может появиться Межгосударственный промышленный кластер. Об этом глава республики заявил на итоговой коллегии Минпромторга России, которая сегодня прошла на площадке форума «Россия» в московском ВДНХ. Работу сессии открыл вице-премьер Правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Он отметил, что отечественный промсектор сумел адаптироваться к ограничениям, вызванным зарубежными санкциями и пандемией коронавируса. В свою очередь, Радий Хабиров во время своего выступления рассказал, что в Башкортостане, который является лидером по числу кластеров, укрепляют кооперацию с зарубежными предприятиями. Здесь он привёл в пример Беларусь, где на днях побывала бизнес-делегация.
Глава республики также рассказал об успешной совместной работе органов власти и руководства предприятий, что во многом позволило выстоять в непростой период в экономике.
Отвечая на вопрос модератора площадки Владимира Соловьева о том, как регионам удается конкурировать между собой в плане привлечения и сохранения рабочих кадров, Радий Хабиров рассказал о модернизации системы среднего профессионального образования. Создание комфортных условий для учёбы и проживания будущих специалистов среднего звена позволяет, в первую очередь, повышать престиж рабочих профессий.
Успешную промышленную политику республики регулярно отмечают на федеральном уровне. Так, по итогам 2020 и 2021 годов Башкортостан возглавлял российский рейтинг эффективности реализации промышленной политики. А по итогам 2022 года занял в нём третье место.