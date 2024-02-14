В Уфе продолжается капитальный ремонт арочного моста через реку Белую

Наткнулись на прошлое. В Уфе продолжается капитальный ремонт старого арочного моста через реку Белую. Переправа была построена в 1956 году. По результатам обследования выяснилось, что мост в неудовлетворительном состоянии, и дальнейшее его использование невозможно. Ремонтные работы идут почти два года. Строителям приходится сталкиваться с различными трудностями.

Дно реки здесь хранит историю мостостроения последних веков. Рабочие натыкаются на материалы, оставленные от возведения арочного моста, который сейчас и реконструируют. И детали, которые когда-то были частью деревянной переправы, стоявшей здесь ещё задолго до каменных исполинов.

Также по частям на её месте потом будет собрана новая. Специалисты уже предвкушают долгую и кропотливую работы. Для строителей это будет похоже на сборку большого металлического конструктора.

Внешне мост останется таким каким привыкли его видеть. Некоторые из опор строителям приходится полностью разбирать. Какие-то, где при экспертизе были выявлены трещины, приводят в порядок с помощью бетонных «инъекций».