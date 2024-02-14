Сенатор из Башкирии принял участие в помощи участникам СВО и членам их семей

В фонде помощи участникам СВО и членам их семей прошёл приём граждан в формате ВКС, была возможность обратиться и очно. Участие принял также сенатор от Башкортостана Олег Голов. Сначала с вопросами подключились жители Баймака и Стерлитамака. По их обращениям будут направлены ходатайства в федеральные ведомства.

Проблемы, с которыми обращаются бойцы и их родные – разные: начиная от бытовых и до оформления статуса участника боевых действий. Одна из просьб – перевести родственника из госпиталя Ростова-на-Дону в столичное медучреждение. Доброволец с позывным «Гаяз» был фельдшером на передовой, оказывал первую помощь солдатам и сам оказался тяжело ранен.