Съёмочная группа БСТ показала, как работает полевая кухня в зоне СВО

Свежие фрукты и горячее питание. Взвод обеспечения первого мотострелкового батальона ежедневно готовит обед и ужин на 300 мобилизованных. Полевая кухня развернута недалеко от позиций военнослужащих, куда даже по бездорожью по несколько раз в день подвозят готовые блюда.

В чистой питьевой воде в зоне СВО большая потребность, поэтому и привозят её на позиции в достаточном количестве – как с гуманитарной помощью из Башкортостана, так и от Министерства обороны России. Распределением занимается взвод обеспечения.

Эту полевую кухню разогревают дважды в день. Несколько секций позволяют одновременно готовить сразу и первые и вторые блюда, кипятить воду для чая. На выходе получается 150 порций. Меню разнообразное и меняется каждый день.

В течение часа можно приготовить. Печка работает как на дровах, так и на газу. На первое у нас супы разные: фасоль, борщи, горох – из того, что приходит. А на второе – гречка или рис. позывной «Студент»