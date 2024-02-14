Съёмочная группа БСТ показала, как работает полевая кухня в зоне СВО

Свежие фрукты и горячее питание. Взвод обеспечения первого мотострелкового батальона ежедневно готовит обед и ужин на 300 мобилизованных. Полевая кухня развернута недалеко от позиций военнослужащих, куда даже по бездорожью по несколько раз в день подвозят готовые блюда.
В чистой питьевой воде в зоне СВО большая потребность, поэтому и привозят её на позиции в достаточном количестве – как с гуманитарной помощью из Башкортостана, так и от Министерства обороны России. Распределением занимается взвод обеспечения.
Эту полевую кухню разогревают дважды в день. Несколько секций позволяют одновременно готовить сразу и первые и вторые блюда, кипятить воду для чая. На выходе получается 150 порций. Меню разнообразное и меняется каждый день.
Продуктами повара обеспечены на несколько дней вперёд. На складе хранятся тушёнка высшего сорта, консервы, соленья, соки, свежие фрукты, крупы. Основной рацион поставляет Минобороны. Но есть и то, что приходит к бойцам вместе с гуманитарной помощью из дома. Ежедневно на полевую кухню привозят только свежий хлеб.