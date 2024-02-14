В Национальном музее Башкирии открылась выставка, посвящённая 115-летию Тагира Кусимова

В республике отмечают 115-летие со дня рождения Героя Советского Союза Тагира Кусимова. По этому случаю в Национальном музее Башкортостана начала работу именная выставка. В ней приняли участие, в том числе, и земляки воина из Абзелиловского района.
Гостям рассказали о боевом и жизненном пути генерала. В центре экспозиции – личные вещи, награды, в том числе Золотая звезда, которую предоставил сын героя 112 Башкавдизии. Участникам официальной церемонии открытия также предоставили возможность ознакомиться с уникальным артефактом. Из фондов достали и выставили на всеобщее обозрение кавалерийский флаг, обагренный кровью воинов легендарного башкирского соединения.