В Башкирии идёт активная подготовка к предстоящим выборам Президента России

До начала выборов Президента страны остался месяц. В Башкортостане идёт активная подготовка к предстоящему событию, которое будет проходить с 15 по 17 марта. В бюллетене будут четыре кандидата: Владислав Даванков от партии «Новые люди», Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.

В республике сформировано 3308 участковых избирательных комиссий. За ходом голосования в регионе будут следить свыше 10 тысяч наблюдателей. Традиционно Башкортостан на выборах показывает высокую явку избирателей. Эксперты объясняют это желанием жителей республики проявить активную гражданскую позицию. Наши корреспонденты на улицах Уфы спросили у прохожих, пойдут ли они на выборы Президента и почему.