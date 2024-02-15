В Уфе на аэрологической станции живёт пёс-синоптик

Пёс-синоптик и альпинизм прямо в городе. Эта зима удивляет уровнем осадков и рождает новые профессии и хобби. Так на аэрологической станции в Уфе живёт собака-внештатный метеоролог. Четырёхлапый сотрудник по кличке Барбос защищает оборудование. Впрочем, новую профессию осваивают этой зимой и уфимцы.

Внештатный четырёхлапый сотрудник на гостей аэрологической станции смотрит с подозрением. В отличие от двуногих коллег, пёс-синоптик за погодой не следит, но с лёгкостью определяет, кто из метеорологов на смене.

Кормят хвостатого коллегу сами сотрудники. Пёс, которому дали кличку Барбос, в качестве благодарности защищает оборудование метеостанции от мышей и других собак. Даже просто проникновение на территорию без порчи имущества способно помешать точности данных, например, при измерении уровня осадков.

Измерение высоты выпавшего слоя снега с недавних пор стало более технологичным. Миллиметры покрова отображаются уже в программе на компьютере.