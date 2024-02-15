В Уфе завершился масштабный шахматный мемориал Владимира Старцева

Башкирский тренер стал своего рода основателем федерации шахмат в республике, поэтому его памяти и организовали состязания. Это был интеллектуальный марафон, в рамках которого прошло три турнира – этап кубка России среди мужчин и специально организованные соревнования для любителей и для детей. На старт вышло более 200 шахматистов из 20 регионов страны.

Екатерина Гольцева приезжает в Уфу исключительно за золотыми наградами. В августе прошлого года победила на мемориале Веры Пензиной, результат повторила и на мемориале Старцева – ей не было равных на соревнованиях среди женщин, они проходили параллельно этапу кубка России среди мужчин.

Надежда башкирского и российского спорта, новоиспеченная чемпионка Азии Лейла Табермакова выиграла соревнования среди девушек. Признается, было сложно, но интересно.

Этап Кубка страны среди мужчин собрал представительный состав из титулованных участников, в том числе 11 международных гроссмейстеров, не только из России, но и из Болгарии. Илья Ильюшенок из ХМАО захватил лидерство и не упустил победу. Параллельно проходили соревнования среди шахматистов разного возраста – мемориал Старцева стал масштабным форумом для каждого.

Получил опыт и Денис Хисматуллин – воспитанник Владимира Николаевича Старцева. Но на этот раз не соревновательный, а организаторский.