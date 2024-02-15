В Башкирии сиделка украла деньги у инвалида

Жительница села Зигаза Белорецкого района Башкирии, 1971 года рождения, обратилась с заявлением в полицию. По ее словам, ее знакомая забрала у нее 11 тысяч рублей и не вернула. Сама она является инвалидом и нуждается в уходе и помощи по хозяйству. Для этого она и пригласила свою знакомую – жительницу села Тукан.

В течение двух дней женщина ухаживала за инвалидом, ходила в магазин, сдачу всегда отдавала подопечной. Сельчанка прониклась доверием к сиделке.

Но в один из дней она почувствовала себя плохо, вызвали «скорую» и ее увезли в стационар. Вместе с ней в больницу отправилась и ухаживающая женщина.

Со слов заявительницы, она дала сиделке кошелек с 16 тысячами рублями, чтобы та купила все необходимое: предметы личной гигиены, продукты. Подозреваемая потратила на покупки только 5 тысяч рублей, а оставшиеся 11 тысяч не вернула.