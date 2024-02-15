Уфимец едва не лишил жизни своего знакомого за то, что тот шумел в квартире

Следственным отделом по Кировскому району предъявлено обвинение уфимцу, 1991 года рождения, по статье «покушение на убийство». Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета по Башкирии.

Сообщается, что 7 февраля обвиняемый и еще двое мужчин распивали спиртное в съемной квартире, в которой проживали совместно. Изрядно пьяный уфимец стал обвинять потерпевшего в том, что тот шумно ведет себя в квартире, а соседи на него из-за этого жалуются.

Чтобы не вступать в конфликт, потерпевший вышел на улицу. Однако оппонент схватил нож и отправился вслед за мужчиной, несколько раз ударил его в шею и живот. Потерпевшего оперативно госпитализировали, он остался жив.

Обвиняемый свою вину признал. Суд на время расследования избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.