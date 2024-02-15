В Уфе женщина отдала мошенникам почти миллион, чтобы снять проклятие

В Уфе полиция завела уголовное дело на основании заявления местной 47-летней жительницы, которая отдала 850 тысяч рублей псевдотарологу из Сети Интернет.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, гадалку она нашла в социальных сетях и попросила ту предсказать ей судьбу.

Женщина довольно быстро попалась на уловку мошенников: ее убедили в том, что на ней лежит проклятие, а снять его можно только одним способом – почистить от него деньги.

«Ворожея» настояла, чтобы уфимка отправила ей все свои сбережения переводом на карту, что она и сделала. Но «очищенные» деньги не возвращались.