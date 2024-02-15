В Уфе задержали хулиганов, устроивших «автодискотеку» в центре города

В Уфе полиция задержала двух автовладельцев, которые 4 февраля устроили «дискотеку» на дорогах в центре города. Пользователи соцсетей активно распространяли видео, на котором ночью две «Приоры» мчат по проезжей части улицы Ленина – двери машин открыты, музыка включена на полную мощность.

Уфимские автоинспекторы установили личности водителей по госномерам машин. Ими оказались жители микрорайона Дема. Согласно данным базы ГИБДД, оба водителя – злостные нарушители ПДД.

Так, один из них за полгода привлекался за различные нарушения 47 раз, в том числе за тонировку стекол авто и неуплату штрафов в установленные сроки.

Второй водитель привлекался 80 раз, из которых 36 – за превышение скоростного режима.

Очередное наказание – за нарушение правил пользования аварийной сигнализацией и правил перевозки людей. Более того, один из них находился в розыске за уклонение от воинской службы. Его передали сотрудникам военной комендатуры Уфимского гарнизона.