В Башкирии увеличено финансирование программы трудовой адаптации людей с ОВЗ

В текущем году 250 человек с инвалидностью смогут пройти стажировку на предприятиях Башкортостана и впоследствии получить работу. Квота стала больше. Финансирование республиканской программы социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в 2024-м увеличено более чем в пять раз. Сумма составила 13,5 млн рублей.
Благодаря проекту работодатели получают субсидию для возмещения части затрат на оплату труда стажёра с инвалидностью и временно закреплённого за ним наставника. Период такой адаптации может длиться до четырех месяцев.
Программа по трудовой адаптации инвалидов в Башкортостане действует с 2017 года. В ней приняли участие более 600 человек. Сейчас, согласно проекту, за одного стажёра с ограниченными возможностями здоровья работодатель получает возмещение в размере 28,8 тыс. рублей. В прошлом году субсидия не доходила до 24,5 тыс. рублей.