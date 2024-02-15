В Башкирии увеличено финансирование программы трудовой адаптации людей с ОВЗ

В текущем году 250 человек с инвалидностью смогут пройти стажировку на предприятиях Башкортостана и впоследствии получить работу. Квота стала больше. Финансирование республиканской программы социальной и трудовой интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в 2024-м увеличено более чем в пять раз. Сумма составила 13,5 млн рублей.

Благодаря проекту работодатели получают субсидию для возмещения части затрат на оплату труда стажёра с инвалидностью и временно закреплённого за ним наставника. Период такой адаптации может длиться до четырех месяцев.