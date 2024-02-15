Жители Благоварского района провели спортивный праздник в рамках конкурса «Трезвое село»

10 тысяч шагов к жизни сделали жители села Янышево в Благоварском районе. Мероприятие прошло в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Участники сделали зарядку, а потом вышли на старт лыжни. Там же организовали выставку, праздничный концерт, состязания по стрельбе из лука, катание на лошадях.
Между тем в Аскинском районе сельчане начали подготовку к участию в новом этапе программы поддержки местных инициатив. В деревне Утяшино на собрании местных жителей поддержали предложение обновить ограждение кладбища. Избрали инициативную группу. Сельчане начали выходить на субботники по очистке территории кладбища, спилили и вывезли деревья.