Жители Благоварского района провели спортивный праздник в рамках конкурса «Трезвое село»

10 тысяч шагов к жизни сделали жители села Янышево в Благоварском районе. Мероприятие прошло в рамках республиканского конкурса «Трезвое село». Участники сделали зарядку, а потом вышли на старт лыжни. Там же организовали выставку, праздничный концерт, состязания по стрельбе из лука, катание на лошадях.