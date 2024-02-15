В Уфу привезли рукописи и личные вещи писателя Азата Абдуллина

В Уфу привезли личные дневники, рукописи и вещи писателя, который прославил башкирскую литературу. Они станут частью фонда национального литературного музея. Азат Абдуллин родился в Зианчуринском районе, его не стало в конце 2023 в возрасте 92 лет.

Одну из его пьес ставили по всему миру: в театрах России, Болгарии, Чехословакии, Румынии, США. Тогда в 1970-е годы в спектакле впервые показали противоречия колхозной деревни. Основой постановки стало произведение «Тринадцатый председатель». После говорили: автор предвосхитил идеи перестройки и реформирования общественной жизни задолго до Михаила Горбачева.

Азат Абдуллин писал не только для широкой публики, сохранились личные дневники, которые станут частью музейной выставки на предстоящей книжной ярмарке «Китап-байрам». Также на экспозиции будут представлены сохранившиеся афиши, фотографии и личные вещи всемирно известного автора из Зианчуринского района.

Самого Азата Абдуллина общественность узнала после написанной в 1963 году драмы «Не забывай меня, солнце». Произведение посвящено судьбе советского поэта Сергея Чекмарёва, который после революции приехал на работу в Башкортостан. По сюжету поставили пьесу и показывали в театрах страны, в Уфе и в Москве она шла на двух языках – башкирском и русском. В столицу России писатель переехал в конце 1960-х годов, чтобы начать издавать свои книги.