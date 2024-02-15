В Башкирии врачи спасли мужчину с жизнеугрожающими симптомами после падения

В стационар города Салавата 45-летний пациент поступил на «скорой» с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и невозможность самостоятельного мочеиспускания. Об этом в своих социальных рассказал сетях министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Уточняется, что эти симптомы появились после того, как мужчина поскользнулся и упал на живот. Врачи провели обследование и поставили диагноз: разрыв мочевого пузыря и мочевой перитонит. Орган был сильно поврежден, что спровоцировало вытекание его содержимого в брюшную полость. Такое состояние считается жизнеугрожающим и требует незамедлительной операции.

Уже на 8-е сутки после хирургического вмешательства у пациента восстановилось самостоятельное мочеиспускание. Сегодня мужчина находится дома и наблюдается у врача-уролога по месту жительства.