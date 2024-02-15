Глава Башкирии почтил память воинов-интернационалистов

Выполняли интернациональный долг. Сегодня отмечается 35-я годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана. В честь памятной даты в Уфе состоялось возложение цветов к мемориалу «Скорбящая мать». Одним из первых дань памяти и уважения погибшим бойцам и ветеранам Афганской войны отдал Радий Хабиров.

Глава республики возложил к памятнику корзину с цветами и почтил минутой молчания память погибших в локальных конфликтах бойцов. В церемонии возложения цветов участие принимали ветераны боевых действий, руководители ведомств и силовых структур, а также родственники тех, кто отдал жизни, выполняя свой интернациональный долг.