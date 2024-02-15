В Башкирии 14 февраля узами брака себя связали 100 пар

14 февраля, в День всех влюбленных, узами брака связали себя более 100 пар по всей Башкирии. Об этом сообщает Госкомитет региона по делам юстиции.
Официально зарегистрировали свои отношения 104 пары. Из них 28 – в Уфе. Наибольшее количество браков зарегистрировано в отделе ЗАГС Кировского района Уфы — 10 пар, второе место заняли Калининский и Уфимский район — по 6 браков, на третьем месте — Демский район — 5 записей актов о заключении брака. По республике лидирует Стерлитамак. Там официально оформили свои отношения 8 пар влюбленных.
Следующая популярная дата среди влюбленных — 24.02.2024. На этот день в республике подано 257 заявлений о заключении брака.