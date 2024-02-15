В Башкирии 14 февраля узами брака себя связали 100 пар

Официально зарегистрировали свои отношения 104 пары. Из них 28 – в Уфе. Наибольшее количество браков зарегистрировано в отделе ЗАГС Кировского района Уфы — 10 пар, второе место заняли Калининский и Уфимский район — по 6 браков, на третьем месте — Демский район — 5 записей актов о заключении брака. По республике лидирует Стерлитамак. Там официально оформили свои отношения 8 пар влюбленных.