В Уфе за мошенничество задержан россиянин, депортированный из Турции

В уфимском аэропорту сотрудники УГРО УМВД России по столице задержали россиянина, депортированного из Турции. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщает mvdmedia.ru, ранее мужчина исполнял обязанности генерального директора одного из ООО. По предварительной версии правоохранителей, в период с 2016 по 2018 годы он заключал договоры на проведение строительно-монтажных работ и оказание различных услуг. Когда получал деньги от заказчиков, то похищал их. Общая сумма ущерба превысила 600 млн рублей.

Обвиняемый скрывался от преследования за пределами страны и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Установлено, что сначала мужчина из России уехал в Грузию, потом – в Турцию, где компетентные органы приняли решение о его депортации.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей.