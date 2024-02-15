В Башкирии взрослые с ОВЗ смогут получить сертификат на реабилитацию

С марта взрослые с ограниченными возможностями здоровья смогут получить сертификат на реабилитацию в размере 52 тысяч рублей. Социальную поддержку будут предоставлять инвалидам второй и третьей групп. Для этого из государственного бюджета выделены средства в размере 90 млн рублей.

Планируется, что этой услугой смогут пользоваться более 1800 человек в год. Получить сертификат смогут также участники СВО. Для этого необходимо обратиться в Республиканский центр социального обслуживания населения или в МФЦ.

В сертификате определен перечень услуг, которые могут быть реализованы. Массаж или психологическая консультация, лечебная физкультура и т.д. Сертификат не может быть использован для отдыха или получения лекарств. Срок его использования – два месяца с момента оформления.

Айгуль Комарова, начальник отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
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БАШКОРТТАР-БСТ