В Башкирии взрослые с ОВЗ смогут получить сертификат на реабилитацию

В сертификате определен перечень услуг, которые могут быть реализованы. Массаж или психологическая консультация, лечебная физкультура и т.д. Сертификат не может быть использован для отдыха или получения лекарств. Срок его использования – два месяца с момента оформления.

Айгуль Комарова, начальник отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан