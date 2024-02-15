В Уфимском университете науки и технологий прошел день открытых дверей

Учащиеся школ и колледжей познакомились с работой факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта. Будущим абитуриентам рассказали, что студенты заведения имеют возможность стажироваться за рубежом, заключать договоры с крупными корпорациями, предприятиями, получать высокие стипендии, а также трудоустроиться в процессе обучения.
На дне открытых дверей собравшиеся посетили музей авиационных двигателей, побывали на различных самолетостроительных работах. Также желающие попробовали себя на авиатренажере «Боинг 737» в качестве пилота. Поближе познакомиться с факультетом можно будет до 16 февраля.