В Уфимском университете науки и технологий прошел день открытых дверей

Я посетил вузы Самары, Казани. Все понравилось, но я все же хочу приехать учиться в Уфу. Мне сказали, что уже во время учебы можно трудоустроиться в крупные компании, получить опыт, получить зарплату, и эта возможность меня интересует.

Федор Иванников, ученик 10 класса /г. Белебей/