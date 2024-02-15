В Уфимском университете науки и технологий прошел день открытых дверей

Учащиеся школ и колледжей познакомились с работой факультета авиационных двигателей, энергетики и транспорта. Будущим абитуриентам рассказали, что студенты заведения имеют возможность стажироваться за рубежом, заключать договоры с крупными корпорациями, предприятиями, получать высокие стипендии, а также трудоустроиться в процессе обучения.

На дне открытых дверей собравшиеся посетили музей авиационных двигателей, побывали на различных самолетостроительных работах. Также желающие попробовали себя на авиатренажере «Боинг 737» в качестве пилота. Поближе познакомиться с факультетом можно будет до 16 февраля.

Я посетил вузы Самары, Казани. Все понравилось, но я все же хочу приехать учиться в Уфу. Мне сказали, что уже во время учебы можно трудоустроиться в крупные компании, получить опыт, получить зарплату, и эта возможность меня интересует.

Федор Иванников, ученик 10 класса /г. Белебей/
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
Уфимская волна