В Башкирии прошел зональный семинар пчеловодов

В 2023 году в Башкортостане добыли 6 тысяч тонн меда, республика лидирует по количеству пчелосемей – их насчитывается 298 тысяч. Об этом говорили на зональном семинаре в Краснокамском районе.

В мероприятии приняли участие пасечники севера и северо-запада региона. Пчеловоды, ученые, эксперты отрасли собрались на семинар для решения общих проблем и обмена опытом и знаниями. Обсудили вопрос подготовки кадров, затронули тему оформления аренды участков для ведения пчеловодства, нашествия шелкопряда и мерах борьбы с ним, новые ветеринарные требования. Еще два зональных семинара по пчеловодству пройдут в Иглинском и Кугарчинском районах.