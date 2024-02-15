Фермеры из Стерлитамакского района вошли в пятёрку лидеров по надоям молока

Башкирские фермеры из Стерлитамакского района вошли в пятёрку лидеров по надоям молока. В этом помогла сложная электроника, которая теперь вместо людей следит за животными. В прошлом году сельхозпредприятия Башкортостана произвели более 750 тысячи тонн молочных изделий.

Корова – неприхотливое животное, но отношение к ней прежде всего отражается на количестве и качестве молока. На предприятии имени Калинина во главе угла – не только правильное питание и уход за животными, но и создание комфортных условий на рабочих местах.

В коллективе трудятся более 550 человек. Благодаря племенным коровам хозяйство вошло в пятёрку лидеров по высокому уровню валового производства молока.

В комплексе три корпуса для содержания животных. Особое внимание уделяется уходу за телятами. Отопление, кормление с самого рождения – всё это позволяет поддерживать результаты работы на высоком уровне. Медицинские осмотры животных и профилактические мероприятия проводятся своевременно.

Сельхозпредприятие имени Калинина уже много лет занимается племенным животноводством. В прошлом году от коров было получено более 25 тысячи тонн молока. Современные технологии позволяют не только производить качественный продукт, но и задавать новые стандарты в отрасли.