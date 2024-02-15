В Уфе в День влюбленных организовали акцию по совместному донорству

В День влюбленных в Республиканском центре переливания крови организовали акцию по совместной сдаче крови. Доноры приходили не поодиночке, а парами. И это, по словам организаторов, хороший пример проявления любви, причем не только друг к другу, но и к человечеству.

Впрочем, и сами доноры не остались без подарка. Влюбленные получали благодарственные письма, сувенирные сердечки и сертификаты на покупки в магазин.

Донорство крови используется для лечения пациентов, страдающих злокачественными новообразованиями, анемией, осложнениями во время родов, после несчастных случаев или во время операций. По словам специалистов, процесс сдачи крови – безопасный. При этом даже один донор может спасти три жизни.