В Башкирии мужчина потерял 5 литров крови из-за артериального кровотечения

Мужчина 32 лет долгое время находился на гемодиализе. Он поступил в РКБ имени Куватова с хронической болезнью почек пятой стадии, хроническим гломерулонефритом с исходом в нефросклероз.

Во время обследования специалисты обнаружили, что у пациента произошло наружное артериальное кровотечение.

Реаниматологи транспортировали мужчину в экстренную операционную. Ему ушили плечевую артерию и остановили кровотечение.

Когда после хирургического вмешательства его перевозили в реанимацию, артериальное кровотечение возобновилось: врачи провели повторную операцию. Всего пациент потерял около 5 литров крови.

Кроме того, врачи РКБ имени Куватова провели пациенту трансплантацию почки. Сейчас он выписан и наблюдается по месту жительства.