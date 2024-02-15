В Уфе прошло торжественное собрание в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана

35 лет прошло с тех пор, как Афганистан покинул последний наш солдат. По всей стране сегодня проходят мероприятия в честь этой памятной даты. В Уфе торжественное собрание, посвящённое годовщине со дня вывода советских войск из Афганской республики, состоялось в ГКЗ «Башкортостан». В нём принял участие глава республики.