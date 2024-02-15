В Уфе прошло торжественное собрание в честь 35-летия вывода советских войск из Афганистана

35 лет прошло с тех пор, как Афганистан покинул последний наш солдат. По всей стране сегодня проходят мероприятия в честь этой памятной даты. В Уфе торжественное собрание, посвящённое годовщине со дня вывода советских войск из Афганской республики, состоялось в ГКЗ «Башкортостан». В нём принял участие глава республики.

Выступая перед ветеранами, Радий Хабиров выразил благодарность воинам, с честью выполнившим свой интернациональный долг. А тех, кто ушел из жизни в зоне боевых действий, помянули минутой молчания. Также на собрании руководитель региона вручил некоторым ветеранам ордена и медали генерала Шаймуратова.

Афганистан – особая, очень непростая страница в истории нашей страны. Это символ мужества и доблести наших воинов. Защищая в тяжелейших условиях интересы Отечества, военнослужащие и гражданские специалисты проявили высокий профессионализм, стойкость и силу духа, помогли наладить мирную жизнь в этой стране. Обращаюсь ко всем ветеранам-афганцам. Дорогие друзья! Вы – достойные наследники наших героических предков, отстоявших Родину в годы Великой Отечественной войны.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Республика Башкортостан. Международная выставка-форум «Россия»
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