Из Уфы в зону СВО проводили очередную группу бойцов после отпуска

Участники СВО из Башкортостана после отпуска отправились на фронт. От площади перед дворцом спорта «Уфа-Арена» бойцы двинулись организованно на территорию спецоперации. Проводить пришли жены, дети, родители, друзья и родные тех, кто сейчас находится на передовой.
Многие бойцы с собой захватили и гостинцы для боевых товарищей. К месту несения службы военнослужащих доставят на автобусе, который выделила республика. Маршруты транспортных средств организованы по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова.
В республике продолжают набирать на военную службу по контракту. В пункты отбора могут обратиться мужчины до 65 лет включительно и женщины до 45. У желающих есть возможность попасть и в одно из действующих именных подразделений, сформированных в Башкортостане. О порядке поступления на службу можно узнать по единому справочному номеру 117. Кроме того, можно обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту на улице Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм, на сайтах башбат.рф и Минобороны России. Для контрактников и их семей предусмотрен широкий перечень социальных льгот и гарантий.