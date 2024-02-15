В Башкирии предприниматель из Турции открыл туристический комплекс

Предприниматель из Турции открыл в Стерлитамакском районе семейный комплекс. Балы Алтын выиграл федеральный грант в размере 7 млн рублей на строительство глэмпинга. На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия турбазы.
Балы Алтын приехал в республику четыре года назад. Предприниматель из Турции живёт вместе с супругой и детьми в Стерлитамаке. Раньше вёл бизнес на расстоянии, а сейчас развивает туризм в Башкортостане.
В августе прошлого года предприниматель принял участие в республиканском «Инвестчасе», где получил господдержку в размере 7 млн рублей на развитие туризма. В Год семьи комплекс был запущен на полную мощность. Он располагается среди сосен. Отсюда и название – «Сосны». Турбаза принимает гостей не только из Башкортостана, но и из других регионов России.
Туризм в Башкортостане развивается быстрыми темпами. Республика находится на третьем месте по турпотоку в Приволжском федеральном округе и на 13-м – в России. По данным Главы Башкортостана, на развитие соответствующей инфраструктуры регион смог привлечь 1,5 млрд рублей федерального финансирования. Старт работе нового глэмпинга «Сосны» в Стерлитамакском районе Радий Хабиров дал в режиме видеоконференции.