В Башкирии предприниматель из Турции открыл туристический комплекс

Предприниматель из Турции открыл в Стерлитамакском районе семейный комплекс. Балы Алтын выиграл федеральный грант в размере 7 млн рублей на строительство глэмпинга. На оперативном совещании правительства Глава Башкортостана в режиме видеосвязи принял участие в церемонии открытия турбазы.

Балы Алтын приехал в республику четыре года назад. Предприниматель из Турции живёт вместе с супругой и детьми в Стерлитамаке. Раньше вёл бизнес на расстоянии, а сейчас развивает туризм в Башкортостане.

В августе прошлого года предприниматель принял участие в республиканском «Инвестчасе», где получил господдержку в размере 7 млн рублей на развитие туризма. В Год семьи комплекс был запущен на полную мощность. Он располагается среди сосен. Отсюда и название – «Сосны». Турбаза принимает гостей не только из Башкортостана, но и из других регионов России.