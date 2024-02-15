Опыт Башкирии по спасению жизни людей отметили федеральные эксперты

В своем выступлении на форуме заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев привел статистику и отметил преимущества технологии как для работодателей, так и для сотрудников. Так, только в 2023 году на 38 предприятиях республики проведено более 173 тысяч предрейсовых медосмотров с использованием автоматизированных систем.