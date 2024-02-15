У проектов «Атайсала» могут появиться амбассадоры

Эту идею предложили на зональном форуме в Стерлибашевском районе. В мероприятии приняли участие восемь муниципалитетов. Они представили свои реализованные проекты и обсудили планы на будущее.

Мечеть в Стерлитамаке, обелиск и родник в Салаватском районе, в Аургазинском – памятник фронтовикам – и таких проектов в Башкортостане десятки тысяч, которые удалось реализовать благодаря «Атайсалу». Уроженцы сел и деревень, городов и райцентров организуют концерты, мероприятия, а вот семья Коломейцев решила помочь бойцам – на 3D-принтере печатают механизмы для автомата Калашникова и устройства для квадрокоптеров.

На зональном форуме собрались главы администраций районов, сельсоветов, депутаты, бизнесмены, активисты, волонтеры. На одной из площадок в игровой форме решали вопросы развития проекта «Атайсал». Команды «упаковывали» идеи и тут же презентовали. Так, предложили выбирать амбассадоров проектам.

В это же время в мечети Верхнего Гулюма работал круглый стол. Место проведения выбрали неслучайно. Молельный дом возвели силами неравнодушных жителей и выходцев из села 16 лет назад, задолго до появления программы «Атайсал».

На других секциях рассказывали о деятельности своих земляков и делились новыми планами и наработанным опытом. Проект «Атайсал» наполняется новыми смыслами и приобретает всё большее значение, отметили организаторы форума.