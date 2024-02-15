В Башкирии прошёл турнир по смешанным единоборствам

В селе Авдон Уфимского района состоялся турнир по смешанным единоборствам. Спортивное мероприятие было приурочено к 35 годовщине вывода Советских войск из Афганистана. В показательных выступлениях приняли участие воспитанники местного клуба «Лидер-Авдон».

Ребята занимаются всестилевым каратэ и ориентал-комбатом. Выступают они на республиканских соревнованиях, в конце прошлого года защищали честь района на международной спартакиаде в Уфе в декабре.

Хорошо там выступил выиграл нокаутом, такого от себя не ожидал, но был впечатлен.

Всегда бились в разделе ориентал-комбат, сейчас хотим попробовать себя в другой дисциплине, поэтому следующие соревнования станут для нас новым открытием.

Тренировки в спортшколе в Авдоне проводят отец и сын Марсель и Азат Султангалины. Сейчас они готовят воспитанников на межрегиональный турнир боевых искусств, который состоится в Уфе в начале марта. Турниры по смешанным единоборствам проходят там не часто. Традиционно дважды в год в Авдоне проводят соревнования по футболу, хоккею или волейболу.