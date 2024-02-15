В Уфе прошло торжественное мероприятие, посвящённое 300-летию Российской академии наук

От авиадвигателей до новых сортов пшеницы. Сегодня в уфимском Конгресс-холле «Торатау» свои достижения представили институты, входящие в состав Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 300-летию Российской академии наук.

Обычный самолет, обычный полет, но лишь на первый взгляд. Авиалайнер поднялся в воздух, благодаря первым турбовентиляторным двигателям, созданными в России. Ключевой элемент огненного сердца – лопатка вентилятора – разработала группа учёных из Башкортостана. Они опередили по ряду параметров монополистов из Великобритании компанию «Ролл-Ройс», которая придумала, как облегчить эти лопатки по весу.

Захватывается на 30% больше воздуха, а значит увеличивается КПД. Технология была запрещена Англией к экспорту, это стало национальным достоянием. Маленькая деталь стоит целое состояние. И башкирские исследователи разработали технологию, которая опережает зарубежные аналоги. Rolls-Royce, да и все специалисты 26 развитых стран были вынуждены признать достижения и разрешить России летать в этих государствах, имеется значительный коммерческий интерес. Эту деталь сегодня представили на экспозиции Главе Башкортостана.

Но если до неба не дотянуться, то хлеб всему голова. Работа в этом направлении продолжается, выведенные сорта обновляют, исследуют новые, потому как меняется климат, состав. А потому и учёные трудятся вновь и вновь.

В фойе Конгресс-холла институты Уфимского федерального исследовательского центра РАН представили свои достижения. Здесь и медицинские препараты, над которым ведут работу учёные уфимского Института химии – лекарства спасут жизни пациентов с аритмией. Порадовали сотрудники Института биохимии и генетики – теперь в регионе появилась возможность найти гены, отвечающие за устойчивость насекомых к различным заболеваниям и качество продуктов пчеловодства. В своем выступлении Глава Башкортостана подчеркнул, что республика продолжит системную поддержку научной сферы региона.

Сегодня перед наукой стоят масштабные задачи. Важно обеспечить приток в науку молодых учёных. Эффективно взаимодействовать с университетами, бизнесом, индустриальными партнёрами. Создать важные наработки, которые помогут перейти на опережающее импортозамещение в ключевых сферах.Мы делаем серьёзную ставку на подразделения Российской академии наук. Сегодня идёт работа по формированию программы научно-технологического развития республики, в которой высокие компетенции наших учёных, в том числе академических институтов, встраиваются в приоритетные направления Стратегии развития Башкортостана до 2030 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан