Съёмочная группа БСТ показала, как участники СВО оттачивают штурмовые действия

Каждый шаг приближает к победе. Даже во время ротации мобилизованные из Башкортостана свободное время уделяют тренировкам. Военнослужащие оттачивают штурмовые действия, чтобы на передовой выполнять боевую задачу без ошибок.

Бойцы этого подразделения понимают друг друга не то, что с полуслова. По каждому движению знают, какую команду нужно выполнить. Вместе на СВО они уже больше года.

Активную поддержку пехоте оказывают артиллерия, танки, тяжёлые огнеметные системы Солнцепёк и, конечно, авиация. Скоординированные действия всех родов войск позволяют с каждым днём продвигаться вперёд.

Учителя, дизайнеры, фермеры, бизнесмены – на гражданке каждый из этих бойцов работал в разных сферах. Здесь, на СВО, освоили ещё одну, пожалуй, самую важную профессию – Родину защищать.