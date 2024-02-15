В Уфе откроют центр трудовых мастерских для людей с ОВЗ

Вместо ресторана – центр реабилитации. В Уфе откроют центр региональных интеграционных трудовых мастерских для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сокращённо: РИТМ. Такой – уже второй в республике. В первом подопечные уже учатся новым профессиям, часть ребят трудоустроены и получают зарплату. Центр рассчитан на молодых людей старше 18 лет, он создан для того, чтобы инвалиды «не потерялись» после школы. Таким образом, людям с ментальными нарушениями помогают осуществить мечту – жить самостоятельно и самореализовываться.

Главные на этой кухне – сами ребята, шеф-повар только помогает подопечным. Меню составляют сами и вместе строят грандиозные кулинарные планы в надежде найти инвестора.

Кулинарные заказы пока не берут, но выполняют другие: в центре несколько мастерских. На ярмарках ребята продают глиняные игрушки и посуду. А в швейном мини-цехе выполняют заказы, например, по изготовлению постельного белья.

Постигают и основы ботаники, выращивают микрозелень. Также проходили стажировку в лимонарии. Вместе с этим выполняют бытовые обязанности.

Половина подопечных реабилитационного центра трудоустроены. Часть работают здесь, часть проходили стажировки в государственных организациях. Согласно закону о занятости населения, места финансируют крупные предприятия, таким образом закрывая квоты, которые работодатель обязан создать для трудоустройства инвалидов. И в ближайшем будущем появится ещё один такой центр для молодёжи с ограниченными возможностями здоровья.

Площадь в 300 квадратных метров вместит несколько мастерских, актовый и танцевальный зал, большую кухню. Сюда планируют пригласить уже полсотни особенных молодых людей.

Пространство несколько лет не использовалось. Раньше внутри размещался ресторан. У заведения был незаконный пристрой. Нарушения устранят. Помещения адаптируют уже под новые нормы: с особенностями. При этом с учётом, что дом жилой.