В Уфе прошло первенство Орджоникидзевского района по шахматам

В Уфе прошло первенство Орджоникидзевского района по шахматам среди любителей. В соревнованиях могли принять участие только непрофессиональные шахматисты. В итоге турнир собрал 22 команды из различных школ района, они выявляли лучший коллектив в командном зачёте. А 88 юных шахматистов в семитуровом турнире определяли тех, кто шагнёт на новый уровень.

Григорий Кудрявцев начал играть в шахматы лишь в сентябре. Ему нравится игра, потому что она развивает логическое и тактическое мышление. В свободное время Кудрявцев играет в шахматы в том числе и с друзьями. Цель на первенстве района – войти в тройку.

Я уже на четырёх турнирах был, этот тоже хороший, встречи, соперники есть сильные, есть не очень, я сыграл четыре партии, из них набрал 2,5 очка, две партии выиграл, одну вничью сыграл. Григорий Кудрявцев, участник соревнований

Екатерина Ахметова начала заниматься шахматами ещё в пять лет, но в профессиональное увлечение дело у девочки не переросло. Пропал интерес, однако совсем недавно Ахметова решила вернуться в шахматы.

Хотела бы попасть, наверное, на Белую ладью, и вспомнить то, что учила раньше, и как играла лучше. На этом турнире победить. Екатерина Ахметова, участница соревнований

В 2023 году проект «Небольшими шагами – в большие шахматы» выиграл грант главы Администрации Уфы. В первую очередь, проект был создан для развития массовых шахмат в нашем городе. Дело в том, что большинство турниров проводятся именно среди профессионалов, а этот проект ориентирован на любителей, которые благодаря таким соревнованиям начинают постигать азы шахмат.

Будем готовить их потихонечку, все наши мероприятия вручаем детям, это приобретено за счет грантовых средств, приобрели большое количество инвентаря, шахматы доски, настенные шахматы, часы, они послужат для дальнейшего развития проекта, будем дальше развивать начатое дело. Гаяз Галиакберов, директор центра поддержки образовательных инициатив «Старт»