В Уфе прошло первенство Орджоникидзевского района по шахматам среди любителей. В соревнованиях могли принять участие только непрофессиональные шахматисты. В итоге турнир собрал 22 команды из различных школ района, они выявляли лучший коллектив в командном зачёте. А 88 юных шахматистов в семитуровом турнире определяли тех, кто шагнёт на новый уровень.
Григорий Кудрявцев начал играть в шахматы лишь в сентябре. Ему нравится игра, потому что она развивает логическое и тактическое мышление. В свободное время Кудрявцев играет в шахматы в том числе и с друзьями. Цель на первенстве района – войти в тройку.
Екатерина Ахметова начала заниматься шахматами ещё в пять лет, но в профессиональное увлечение дело у девочки не переросло. Пропал интерес, однако совсем недавно Ахметова решила вернуться в шахматы.
В 2023 году проект «Небольшими шагами – в большие шахматы» выиграл грант главы Администрации Уфы. В первую очередь, проект был создан для развития массовых шахмат в нашем городе. Дело в том, что большинство турниров проводятся именно среди профессионалов, а этот проект ориентирован на любителей, которые благодаря таким соревнованиям начинают постигать азы шахмат.
По итогам соревнований были выявлены 30 сильнейших шахматистов. С 19 по 22 февраля они пройдут сборы с опытными игроками и гроссмейстерами для подготовки к дальнейшим соревнованиям. Ведь впереди у них первенство города.