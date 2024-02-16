В Башкирии женщина получила срок за поддельный больничный

Приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы вынес Баймакский районный суд. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Сообщается, что в сентябре 2022 года женщина обратилась к медику местной поликлиники с просьбой оформить ей листок нетрудоспособности без показаний к этому. За это она предложила взятку в размере 3 тысяч рублей.

Как только врач получила деньги, она внесла в программу ложные сведения о состоянии здоровья подсудимой, которые потом были направлены работодателю. Поддельный документ стал основанием для предоставления ей отпуска с временным освобождением от работы.