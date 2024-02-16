Народный артист Башкортостана выступает перед нашими бойцами в зоне СВО

Перед бойцами из Башкирии в зоне спецоперации выступил известный музыкант, певец и актер, народный артист Башкортостана Расуль Карабулатов. Концерты проходили впервые рядом с линией фронта, рассказывает ИА «Башинформ». Для военнослужащих башкирских батальонов музыкант дал семь концертов.

Ранее артист выезжал к нашим ребятам в места прохождения боевого слаживания. В 2022 году он выступал перед отправкой бойцов в Саратове, а в прошлом – в Нижегородской области, где Радий Хабиров вручил флаг батальону имени Салавата Юлаева. По словам Расуля Рафиковича, тогда он принял решение выступить перед теми, которые находятся на передовой.

Со своим коллегой Фаилем Раилевичем Гафаровым в сопровождении боевого офицера он отправился туда, где находятся наши земляки – бойцы батальонов имени Минигали Шаймуратова, Даяна Мурзина, «Башкортостан» и мобилизованные: на линию, максимально приближенную к фронту. По словам музыканта, этот риск оправдал себя.

Одно дело — ставить концерты здесь, в Уфе, в больших и комфортных дворцах. Там — совершенно другое. Бойцы, которые воюют, воспринимают совсем по-другому. Все заняты своим делом, знают и выполняют свои задачи. Моими зрителями были те, кто в данный момент вернулся с первой линии фронта и отдыхает, в блиндажах собирались от 15 до 30 человек. Для этого стоило туда поехать. Расуль Карабулатов, народный артист Башкортостана

Передвигались они ночью на «УАЗике», выступал в блиндажах, с собой – небольшая аппаратура, которая работала на батарейках. Певец рассказал, что ребята были очень рады его выступлениям.

Принимали здо́рово! Перед бойцами совершенно другие ощущения. У них ностальгия по родине, тоска по родным, без слез не расскажешь. Много встретил земляков из Абзелиловского, Зианчуринского, Кугарчинского, Туймазинского, Ишимбайского, Белорецкого, Хайбуллинского, Белебеевского, Благоварского и других районов. Расуль Карабулатов, народный артист Башкортостана

Наши бойцы, как отметил Расуль Рафикович, очень дружные, всегда готовы прийти друг другу на помощь. Они – настоящие боевые друзья.

Хочу выразить благодарность, прежде всего, Главе республики Радию Фаритовичу Хабирову, нашему правительству, главам районов и городов, предпринимателям и просто жителям республики, потому что я своими глазами увидел, как поддерживает бойцов-земляков наш Башкортостан! Это огромная помощь! Наши батальоны и полки обеспечены всем необходимым: питанием, одеждой, они ни в чем не нуждаются, в местах их расположения стоят бани-бочки, даже дрова им отправляют. Может, в первое время и были трудности, но сейчас там, где стоят наши батальоны, полное обеспечение. За те 10 дней, что я был в зоне СВО, 3-4 раза приезжало руководство районов Башкирии. Расуль Карабулатов, народный артист Башкортостана

Рядом с нашими бойцами всегда находится первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов и его команда. Азат Шамилевич тоже служит на СВО добровольцем. Они помогают решать проблемы наших земляков, оказывают им всяческую поддержку. Певец выразил благодарность за отличную организацию концертов.

Я подготовил часовую программу, в которую включил разнообразный репертуар. В наших батальонах есть ребята разных национальностей — и башкиры, и русские, и татары, и чуваши… Еще с поездок в места боевого слаживания, я помню, что многие ребята просили исполнить песню «Кукушка» Виктора Цоя, и я с коллегой Александром Карташовым подготовил ее на курае, инструментальный вариант. В следующую свою поездку я точно спою «Кукушку». Расуль Карабулатов, народный артист Башкортостана

Исполнял Расуль Рафикович и известное произведение «Надежда» Александры Пахмутовой. Он раздал всем бойцам слова, все ее дружно пели. И, конечно, наши воины с радостью слушали башкирские народные и авторские песни. Кроме того, артист играл на курае, некоторые ребята не могли сдержать слез.

А после концертов проводили чаепития. По словам музыканта, он попытался через свои песни и разговоры передать нашим ребятам частицу Башкирии, тепло родного дома.

Я обязательно еще поеду туда. Ребята — настоящие герои. Больше всего меня впечатлил боевой дух наших воинов, их крепкая мужская дружба и уверенность, что они вернутся с победой. Расуль Карабулатов, народный артист Башкортостана

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