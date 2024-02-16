Народный артист Башкортостана выступает перед нашими бойцами в зоне СВО

Перед бойцами из Башкирии в зоне спецоперации выступил известный музыкант, певец и актер, народный артист Башкортостана Расуль Карабулатов. Концерты проходили впервые рядом с линией фронта, рассказывает ИА «Башинформ». Для военнослужащих башкирских батальонов музыкант дал семь концертов.
Ранее артист выезжал к нашим ребятам в места прохождения боевого слаживания. В 2022 году он выступал перед отправкой бойцов в Саратове, а в прошлом – в Нижегородской области, где Радий Хабиров вручил флаг батальону имени Салавата Юлаева. По словам Расуля Рафиковича, тогда он принял решение выступить перед теми, которые находятся на передовой.
Со своим коллегой Фаилем Раилевичем Гафаровым в сопровождении боевого офицера он отправился туда, где находятся наши земляки – бойцы батальонов имени Минигали Шаймуратова, Даяна Мурзина, «Башкортостан» и мобилизованные: на линию, максимально приближенную к фронту. По словам музыканта, этот риск оправдал себя.
Передвигались они ночью на «УАЗике», выступал в блиндажах, с собой – небольшая аппаратура, которая работала на батарейках. Певец рассказал, что ребята были очень рады его выступлениям.
Наши бойцы, как отметил Расуль Рафикович, очень дружные, всегда готовы прийти друг другу на помощь. Они – настоящие боевые друзья.
Рядом с нашими бойцами всегда находится первый вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов и его команда. Азат Шамилевич тоже служит на СВО добровольцем. Они помогают решать проблемы наших земляков, оказывают им всяческую поддержку. Певец выразил благодарность за отличную организацию концертов.
Исполнял Расуль Рафикович и известное произведение «Надежда» Александры Пахмутовой. Он раздал всем бойцам слова, все ее дружно пели. И, конечно, наши воины с радостью слушали башкирские народные и авторские песни. Кроме того, артист играл на курае, некоторые ребята не могли сдержать слез.
А после концертов проводили чаепития. По словам музыканта, он попытался через свои песни и разговоры передать нашим ребятам частицу Башкирии, тепло родного дома.
Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.
Также все желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и на сайте башбат.рф.
Фото: предоставлено Расулем Карабулатовым