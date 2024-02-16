В Уфе определили лучших преподавателей города

Церемония закрытия конкурсов «Учитель года столицы Башкортостана» и «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана» состоялась в Городском дворце культуры.

60 уфимских педагогов прошли три этапа конкурса, во время которых они презентовали новые технологии, свои достижения и авторские методики обучения. Оценивало участников жюри, состоящее из ученых и руководителей образовательных учреждений. А победителя в номинации «Призвание» выбирали при помощи народного голосования в социальных сетях.