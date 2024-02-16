В Уфе открылась выставка, посвященная полярнику Михаилу Сёмину

После окончания с отличием высшего инженерного морского училища в Ленинграде, он участвовал в восстановлении военных объектов в Крыму. Важнейшим событием в жизни молодого полярника стало вхождение в состав первого экипажа атомного ледокола «Ленин».

Родственники моряка собирали экспонаты, которые отражают разные периоды его жизни. Здесь книги, фотографии, копии дипломов и личные вещи из семейных архивов. Посетить выставку можно будет до 15 марта. Как рассказали сотрудники музея, следующая экспозиция будет посвящена полярникам со всей России.