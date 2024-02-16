В Уфе прошел концерт Евгении Цыпиной и Салавата Халилова

На сцене – история любви через музыку и танцы. В Башкирской госфилармонии прошел концерт заслуженной артистки Башкортостана Евгении Цыпиной и мультиинструменталиста Салавата Халилова. На культурном мероприятии были представлены новые хореографические и музыкальные миниатюры в различных стилях: классика, этника, танго, модерн.
Получился разножанровый концерт с национальными, академическими номерами и современной музыкой. Многие из выступлений были впервые показаны зрителям. Артисты отметили, что над концертом работали опытные режиссеры, хореографы. В планах – гастролировать по другим районам и городам республики.