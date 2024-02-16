В Башкирии все зоологические коллекции внесут в общефедеральный реестр

К зоологической коллекции относятся все систематизированные собрания животных, чучел, скелетов и других объектов животного происхождения, которые представляют научную, культурную или иную ценность. Все зоологические коллекции республики независимо от формы собственности подлежат государственному учету и включаются в общефедеральный реестр. Решение принимается специальной экспертной группой. В реестр могут включаться в том числе живые коллекции зоопарков и цирков.

Константин Толкачев, Председатель Госсобрания РБ