В Башкирии все зоологические коллекции внесут в общефедеральный реестр
В Башкирии вступил в силу
закон «О внесении изменения в статью 26 Закона Республики Башкортостан «О
животном мире». Об этом информирует пресс-служба Госсобрания – Курултая республики.
По словам Председателя башкирского
парламента Константина Толкачева, документ уточняет само понятие «зоологическая
коллекция», регулирует вопросы создания, хранения и использования таких
коллекций, а также регламентирует порядок их государственного учета и ведения
реестра.
К зоологической коллекции относятся все систематизированные собрания животных, чучел, скелетов и других объектов животного происхождения, которые представляют научную, культурную или иную ценность. Все зоологические коллекции республики независимо от формы собственности подлежат государственному учету и включаются в общефедеральный реестр. Решение принимается специальной экспертной группой. В реестр могут включаться в том числе живые коллекции зоопарков и цирков.
Константин Толкачев, Председатель Госсобрания РБ
Теперь, в соответствии с
законом, в течение трех месяцев с момента создания зоологической коллекции,
собственник должен обратиться в Росприроднадзор с заявлением о включении ее в
реестр зоологических коллекций, так как такие коллекции представляют собой большой
научный интерес.
Это бесценный источник информации для ученых. Причем по мере развития науки возможности использования объектов расширяются. Веками человечество накапливало информацию о многообразии живых существ, населяющих планету. Потом объекты начали описывать и систематизировать, ученые прослеживали закономерности, выделяли новые виды. Сегодня благодаря передовым научным методам зоологические коллекции стали еще и бесценным архивом генетического материала – молекулярная биология открыла перед исследователями новые горизонты.