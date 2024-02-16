Пожарный из Башкирии приютил собаку погорельцев

14 февраля в Краснокамском районе произошёл крупный пожар. Огонь значительно повредил жилой дом, в котором проживала семья с собакой.
Погорельцам пришлось переехать на съёмную квартиру. Однако с питомцами в новое жильё не пустили. Тогда на помощь семье пришёл сотрудник пожарно-спасательной части Артур Галин. Он забрал собаку Масю к себе и окружил заботой.
Такие собаки, как Мася, сами по себе очень дружелюбные, прекрасно чувствуют настроение хозяев и хорошо со всеми ладят, любят энергичные прогулки и быстро учатся. Лабрадор Мася, несмотря на молодость, не отстает и уже вовсю изучает команды, и частенько бывает в пожарной части.