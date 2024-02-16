В Уфе открылась художественная текстильная выставка «Педагог и наставник»

В экспозиции представлены работы по художественному текстилю. Они выполнены в техниках лоскутного шитья, квилтинга, ручного ткачества, гобелена, аппликативного рельефа. Елена Шевченко стала активно осваивать эти направления в девяностых годах. Она неоднократно становилась победительницей республиканских, российских и международных конкурсов рукоделия. Женщина также преподаёт в одной из детских художественных школ. Она проводит мастер-классы для подрастающего поколения, приобщая их к искусству.