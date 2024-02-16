В Уфе состоялась премьера драмы «Хромой» по пьесе Мансура Гилязова

В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима состоялась премьера драмы «Хромой» по пьесе Мансура Гилязова «Бичура». Постановка повествует об утрате исторической памяти, отчуждении людей, тотальном одиночестве, подчеркивается важность укрепления связей между поколениями.
По сценарию старик Хромой живет со своей женой в вымирающей деревне. И однажды мужчина понял, что прожил свой век впустую. Перед тем, как покинуть этот мир, он пытается обрести веру в жизнь.
Спектакль «Хромой» рассказывает о системе, которая сложилась в послевоенное время. Образ старика, его жены и их дома – прототип перестроечной и постперестроечной страны. Раскрывая внешний конфликт поколений, автор поднимает и тему внутреннего мира покинутого и уставшего человека. Отрицание и безверие главного героя олицетворяют Черные духи. Они привносят хаос, разрушают спокойное человеческое существование.